Saadet Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı Altınoluk Mahallesi’nde Vatandaşlarla Buluştu

Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği buluşmalarda, vatandaşların gündemindeki sorunlar, talepler ve öneriler tek tek dinlenerek not alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerde, Saadet Partisi yetkilileri çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek vatandaşlara destek olma mesajı verdi.

İlçe Başkanı Halil Demirbaş, yaptığı açıklamada, “Her mahallede vatandaşlarımızla buluşarak hem sorunlarını dinliyoruz hem de çözüm için birlikte hareket etmenin yollarını arıyoruz. Altınoluk Mahallesi’nde bizlere gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyoruz,” dedi.

Program sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çekilirken, benzeri buluşmaların Melikgazi’nin diğer mahallelerinde de devam edeceği bildirildi.