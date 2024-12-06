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Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan'ın Genel Başkanlığıyla yeni bir dönem başlıyor!

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Mahmut Arıkan'ın Genel Başkan olarak seçilmesinin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teşkilat üyeleri, Arıkan'ın genel başkanlık görevine getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ve bu durumun heyecanlarını artırdığını belirtiyor.

Saadet Partisi'nde Mahmut Arıkan'ın Genel Başkanlığıyla yeni bir dönem başlıyor!

Kayseri'de yapılan kongre sonrası, Mahmut Arıkan'ın genel başkan olarak seçilmesi, teşkilat içinde büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Teşkilat üyeleri, Arıkan'ın Kayseri'de tanınan ve sevilen bir isim olduğunu, bu nedenle vatandaşların da bu gelişmeden memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.

Teşkilat, sahada vatandaşlarla buluşarak onların taleplerini ve isteklerini dinlemeye devam ediyor. Ayrıca, Deva Partisi'nin il başkanı ve ilçe başkanları ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un ziyaretleri, teşkilatın moralini daha da yükseltti.

Saadet Partisi, seçimler gündemde olmasa bile sahada aktif olarak çalışarak, vatandaşların yanında olmaya ve onların taleplerini toplamaya devam edecek. Teşkilat, güçlü bir ekip olarak şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi

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