Felahiye Halk Kasabında uygun fiyatlı ve taze et satışı

Kasap, temiz ve kaliteli bir ortamda en uygun fiyatlarla et sunma hedefiyle faaliyet gösteriyor. İlk günden itibaren verilen bu sözün tutulduğu ve vatandaşların memnuniyetinin ön planda olduğu vurgulanıyor. Halk Kasabı'nda sağlanan taze etler, halk tarafından büyük ilgi görüyor ve kasap, bu hizmeti sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.