Saadet Partisi'nden Kayseri Valisi'ne Ziyaret

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Kayseri'nin genel sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca Valiliğin önemli projelerinden biri olan Erva Projesi de gündemdeydi.

Saadet Partisi'nden Kayseri Valisi'ne Ziyaret

İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri'nin ihtiyaçlarına ve halkın taleplerine yönelik görüşlerini dile getirirken, projelerin hayata geçirilmesi için iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin gelişimi için her türlü katkıya açık olduklarını belirtti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan İl Başkanı Altun, "Kayseri, potansiyeli yüksek bir şehir. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek adına, toplumun her kesiminin fikirlerini önemsemeli ve ortak bir paydada buluşmalıyız. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e misafirperverliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

 

Haber Merkezi

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