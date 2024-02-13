Saadet Partisi Talas Belediye Başkan adayı Harun Toprak oldu

Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı Harun Toprak’a başarılar dileyen Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun; “Bugün de Talas adayımızı sizlerle paylaşmış olacağız. Talas’ımızı bilen, Talas’ımızda çalışma yapan oraya ilişkin ciddi projeleri olan kıymetli bir kardeşimizi inşallah kamuoyuna bugün itibariyle tanıtmış olacağız. Önceki dönem Belediye Başkan Adayımız Harun Toprak beyi Saadet Partisi Kayseri Talas Belediye Başkan Adayımız olarak açıklamış bulunuyoruz. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Talas’ı milli görüş belediyeciliği ile tanıştıracaklarını ifade eden Saadet Partisi Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı Harun Toprak; “Genel başkanıma, genel merkeze, il başkanıma bu görevi bana tebliğ ettikleri için teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Son 20 yıldır Talas’ın durgunluğunu milli görüş belediyeciliğiyle tanıştırıp daha ileri seviyeye taşıyacağımızın sözünü vermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.