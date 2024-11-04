Saadet Partisi, Tomarza İlçe Kongresi'nde Hüseyin Yerli'yle devam dedi

SP Tomarza 9. Olağan Kongresi SP İl Başkanı Erdal Altun, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, teşkilat mensupları ve partililerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Kongre'de Tomarza teşkilatına kayıtlı delegelerin tamamının oyunu alan Hüseyin Yerli, güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

İl Başkanı Erdal Altun kongrede yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Kayserimizin güzel ilçesi Tomarza’da olmaktan mutluluk duyuyorum. Saadet Partisi, Türkiye'nin geleceği için umut ışığıdır. Tomarza teşkilatımızın bu eşsiz coşkusu, bizleri geleceğe umutla bakmaya itiyor. Delegelerimizin teveccühü ile yeniden seçilen Hüseyin Yerli başkanımı ve yönetimini tebrik ediyor, önceki çalışmaları için teşekkür ediyorum.Bundan sonraki süreçte de Tomarza teşkilat mensuplarımız ile yapacağı tüm çalışmaların azim ve kararlılıkla artarak devam etmesini temenni ediyor, başkanıma ve yeni seçilen yönetimine üstün başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Teşkilatlarımızın yeni dönemde tam bir seferberlik hali ile, büyük küçük demeden yapacağı kıymetli çalışmalar ile önce yerel yönetimlere ve iktidara, akabinde yaşanabilir bir Türkiye’ye, özlediğimiz müreffeh günlere ulaşmayı niyaz ediyorum. Tomarza halkını hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilen Hüseyin Yerli ise yaptığı konuşmada şunları ifade etti:"9. Olağan Kongremizde teveccüh göstererek şahsımı tekrar ilçe başkanı olarak görevlendiren teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Refah Partisi döneminden itibaren Gençlik Kolları'nda başladığım görevime, Milli Görüş'ün temsilcisi olan Saadet Partimizde ilçe başkanı olarak devam etmekten gurur ve şeref duyuyorum. Saadet Partimiz, bizim için Uhud Dağı’ndaki okçular tepesinin mesabesindedir. Görevimizi bu düstur üzere yapmaya gayret edeceğiz. Daha güçlü bir Tomarza, yeni bir Türkiye için çalışmalarımızı canla başla yaparak halkımızın gösterdiği teveccühe layık olmaya gayret göstereceğiz.”