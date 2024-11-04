Tarihi eser kaçakçısı 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisi alınan A.A., N.E., M.A., A.S., A.E., S.B. ve A.B. yakalandı. Yapılan aramalarda 5 adet yaklaşık 1800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri’de satacağı bilgisi alınan A.A., N.E., M.A., A.S., A.E., S.B. ve A.B. yakalandı. Yapılan aramalarda 5 adet yaklaşık 1800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap, yakalanan kişilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış 1 adet Roma İmparatorluğu Dönemine ait Lahit Mezar ele geçirilerek kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı.