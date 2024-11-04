Tarihi eser kaçakçısı 7 şüpheli yakalandı

 Kayseri'de polis ekipleri tarafından çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri'de satacağı bilgisi alınan A.A., N.E., M.A., A.S., A.E., S.B. ve A.B. yakalandı. Yapılan aramalarda 5 adet yaklaşık 1800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap ele geçirildi. 

Tarihi eser kaçakçısı 7 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri Kayseri’de satacağı bilgisi alınan A.A., N.E., M.A., A.S., A.E., S.B. ve A.B. yakalandı. Yapılan aramalarda 5 adet yaklaşık 1800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap, yakalanan kişilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış 1 adet Roma İmparatorluğu Dönemine ait Lahit Mezar ele geçirilerek kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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