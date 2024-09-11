Şaban Çopuroğlu: 'Yeni anayasa ile darbecilerin son kirli kalıntısını da bünyemizden atacağız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yeni anayasa ile darbecilerin son kirli kalıntısını da bünyemizden atacağız” dedi.

Çopuroğlu mesajında, “12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden geçen zamana rağmen Türk milleti, vesayetçileri ve onların gerçek yüzünü unutmadı. 12 Eylül’de demokrasimize karşı gelmek isteyenler 15 Temmuz’da da aynı girişimde bulunmuş fakat milletimizin kararlılığı karşısında duramamışlardır. Bizler Türkiye’nin büyük hedeflerine kararlılıkla ilerlerken, aziz milletimizin desteği ile de ülkemize demokratik ve kapsayıcı yeni anayasayı getirerek darbecilerin son kirli kalıntısını da Türkiye’nin bünyesinden atmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kez daha vatanımıza, bayrağımıza ve birliğimize zarar vermek isteyen vesayetçi zihniyeti ve darbeleri lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.