Ve aynı kanala bir araç daha düştü: 1 yaralı

Yeşil Mahalle'den başlayıp Şehir Hastanesi istikamatinde devam eden, kıvrım büklüm virajlarla dolu sel taşkın kanalına, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil daha bariyerleri aşarak düştü.

Ve aynı kanala bir araç daha düştü: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak yol ortasında bulunan kanala düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Kardeş Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil, yol ortasındaki bariyerleri aşarak sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sık sık aynı tür kazaların yaşandığı üstü açık bol virajlı bariyerli sel taşkın kanalı sürücüler için tehlikeli olmaya devam ediyor.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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