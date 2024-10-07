Şaban Çopuroğlu: 'Konusuna hakim bir Milli Eğitim Bakanımız var.'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulları temizlemediği yönünde ortaya atılan iddialar hakkında yaptığı açıklamada; “Hükümetimiz fiziki olarak öğretmen ve öğrencilerimize hizmet etmeye devam ediyor” dedi.

Türkiye Buluşmaları çerçevesinde Nevşehir’de görevlendirildiğini ve sokak sokak gezerek vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyleyen Şaban Çopuroğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın koordinesinde 6 Şubat’tan itibaren tüm Türkiye’de köşe bucak gezilmedik yeri bırakılmıyor. Kimler katılıyor? Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, milletvekilleri, bakanlar tabiri caizse sokak sokak, cadde cadde gezerek vatandaşımıza hemhal oluyoruz, bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Hemen hemen sonuna geldik. Bunlardan en sonlarından bir tanesi de bugün genel merkezimiz bizi Nevşehir’de görevlendirdi. Orada Sanayi Teknoloji Bakanımız da Nevşehir’de olacaklar. Bizler de Nevşehir’in ilçelerinde sokak sokak, cadde cadde gezerek kendi yapılanlarımızı, teşkilatımızın ve partimizin, Cumhur İttifakımızın önümüzdeki süreçle alakalı şimdiye kadar yaptıklarıyla da alakalı bilgilendirme yapacağız. Vatandaşlarımızla hem hal alacağız. Bu çerçevede çalışmaya devam ediyoruz. Tabii biliyorsunuz Türkiye Buluşmaları tüm Türkiye’de bir şehirde bir bakanın özellikle şehir ziyaretiyle milletvekilleri görevlendirilmesiyle de tüm ilçelerde tam saha pres olarak yapılan bir uygulama. Şimdiye kadar muhteşem geri dönüşler oldu. Bizleri de farklı illerde görevlendirdiler. İzah ettiğim gibi bugünkü görev yerimiz de Nevşehir. Tabii Türkiye Buluşmalarını şöyle bir kenara koyduğumuzda bir de özellikle Milli Eğitim Bakanımızın ’Öğretmenler Odası Buluşması’ var. Bu da her hafta Cumartesi günü bir farklı şehirde öğretmenlerle bir araya geliyor. Daha önce ilan edilen dijital medyada müracaat edilmek suretiyle randevu alınarak oraya giriliyor. Onlarca insan, onlarca öğretmen, okul müdürü veya okuldaki diğer görevliler geliyorlar. Bakanımıza bizzat birinci ağızdan kendileri sorular soruyorlar. Bunun da en sonunu bakanımız Kayseri’de yaptı. Hem atmosferi itibariyle hem de bulunduğu mistik hava itibariyle muhteşem bir yerde, Kayseri Lisesi’nin bahçesinde yapıldı bu. Kayseri Lisesi; tarihi öneme haiz Kayseri ile özdeşleşmiş bir lise. Açık alanda yapılan bu toplantıya onlarca öğretmenimiz katıldı. Bakanımızın hitabetleri ve konuya hakimiyeti cidden takdire mazhar oldu. Öğretmenler ziyadesiyle arz ettikleri soruların cevaplarını net ve ilk ağızdan aldılar” dedi.

Çopuroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve hükümetin öğretmenler ile öğrenciler için çalışmaya devam ettiğini söyleyerek; "Tabi orada Kayseri üzerinde, milli eğitim özelinde özellikle Milli Eğitim Öğretmenlik Meslek Yasası’yla alakalı meclisteki gündemde değerlendirme şansı oldu öğretmenlerimizin. Bakanımızın ifade etme şansı oldu. Yalnız burada dikkatten kaçmaması gereken bir konu var. Belki de şu anda Türkiye gündeminde sıkça vurgulanan ’milli eğitim okulları temizleyemiyor’ iddiası vardı. Bu konulara bakanımızın meclisin açıldığı gün verdiği bir cevap var. Biz de bunu sosyal medyamızda birtakım muhalefet yöneticilerini etiketleyerek paylaşmıştık. Nedir bu? ’Belediyeler temizliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulları temizleyemiyor’ diye bir ifade. Bakan Bey ilk ağızdan açıkladı; topu topu 13 okul bir gün süreyle temizlenmiş. Bir gün temizlenince yetiyor zaten, diğer günlere gerek yok tahmin ediyorum. Bir de 8 okula lazım olur diye temizlik maddesi gönderilmiş. Bakanımız bunu anlatınca bir kez daha gördük ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti bakanlarımız özellikle hükümetimiz, Cumhur İttifakımız bu konuya hassasiyetini her noktada hissettiriyor. Her noktada varlar. Algının dışında fiziki çalışmayla öğretmenlerimize, öğrencilerimize hizmet etmeye devam ediyorlar. Biz bunu bir kez daha müşahede ettik. Kayseri özelinde bir kez daha tekrar etmiş olmaktan dolayı da bir mutluluk duyuyoruz. Konusuna hakim bir Milli Eğitim Bakanımız var. Özellikle hitabeti ve konuya hakimiyeti hakikaten geçtiğimiz günlerde Kayseri tarafından takdir edildi. İnşallah böyle olmaya da devam edecek. Milli Eğitim Öğretmenlik Meslek Yasası da meclisten belki bu hafta çıkacak. Belki gelecek hafta çıkacak. Çıktıktan sonra da artık önümüzde yeni bir dönem başlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.