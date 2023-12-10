Sağlık çalışanlarından 'sessiz yürüyüş'

 Kayseri'de sağlık çalışanları 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi.

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  • 10.12.2023 05:30
  • Güncelleme: 10.12.2023 05:30
Sağlık çalışanlarından 'sessiz yürüyüş'

Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek maksadıyla ‘sessiz yürüyüş’ gerçekleştirdi. Kayseri Lisesi önünde başlayan yürüyüş Selçuklu Müzesi önünde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

Yürüyüşün sonunda yapılan basın açıklamasında "Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam, bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Kayseri'de dahil 20 ilde eşzamanlı olarak düzenlenmektedir. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı sessiz yürüyüşümüze davet ediyoruz” ifadesinde bulunuldu.

1ha

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