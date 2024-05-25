Sağlık çalışanlarının Gazze için istikrarlı yürüyüşü devam ediyor

Kayseri’de sağlık çalışanları tarafından 7 Ekimden bu yana devam eden İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı soykırıma karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Sağanak yağış altında Büyükşehir Belediyesi’nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Filistin Çadırı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla son buldu.

Sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Rabia Soykan İsrail’in Filistin'de uyguladığı soykırımda 40 bin kişinin şehit 100 bin kişinin ise yaralandığını belirterek “Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak Sessiz Yürüyüş’ümüzün 28. haftasında bıkmadan, usanmadan Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Yaklaşık bir asırdır işgalci siyonist sözde devlet İsrail, Filistin’de sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. Son olarak 7 Ekim’den itibaren süren saldırılarda ise yaklaşık 40 bin kişi şehit oldu ve 100 bine yakın kişi ise yaralandı, 20 bine yakın çocuk ise yetim kaldı. İşgalci İsrail’in Gazze’de bulunan hastanelere yönelik saldırıları katliamlara dönüşmüş, ancak söz konusu saldırılara uluslararası alanda henüz bir yaptırım uygulanmamıştır. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmakta iken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Yaptığı katliamdan en ufak bir ders almayan terör devleti, kana susamışçasına Refah’ta, yeryüzünde en büyük insan yoğunluğu olan o küçücük alanda kara operasyonuna devam etmekte, yapılan uyarılara kulak asmamaktadır. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, devletlere, sağlık ve yardım organizasyonlarına sesleniyoruz: Gazze, insani yardım bekliyor! Bombalardan kurtulabilen bir avuç mazluma acilen insani yardım ulaştırılmalıdır. Yaralı ve hastalar bir an önce tahliye edilmelidir. Dünyanın dört bir tarafında aynı hassasiyeti paylaştığımız nice hekim ve sağlık çalışanları adına bizler; her türlü göreve hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyoruz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, Normalleştirmeyeceğiz, Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" şeklinde konuştu.