Sağlıkçıların, Gazze için sessiz yürüyüşü 30.haftasında

7 Ekim’den bu yana hekimler öncülüğünde sağlık çalışanları Sessiz Yürüyüş başlığıyla yürümeye devam ediyor. Hacı Ahmet Özkan Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Filistin çadırı önünde yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

Basın açıklamasında bulunan Asistan Doktor Muzaffer Fırat; “İzzetli Gazze halkına selam olsun. Selam olsun öldürülmek pahasına yaşatmakmaktan vazgeçmeyen Gazze’deki onurlu hekim ve sağlık çalışanlarına. Selam olsun zulme sessiz kalmayan, zalimin karşısında bir Elif gibi dimdik durabilen vicdanlı insanlara. Türkiye’deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak Sessiz Yürüyüşümüzün 30. haftasında bıkmadan, usanmadan Gazze için sesimizi yükseltmeye devam ettiğimizi ve edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Katil İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ediyor. 8 aydır her gün, her dakika Gazze'ye bombalar yağıyor ve şehit haberleri geliyor. Gazze halkı ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuşuyor. Dünyanın vicdanlı insanlarının gündeminde daha fazla yer tutmaya başlayan bu katliam, zalim İsrail ve onun dünyadaki işbirlikçileri tarafından unutturulmaya, üzeri kapatılmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Filistin’de yaşanan olayların bir an önce son bulması gerektiğini ifade eden Asistan Doktor Furkan Çalıcıoğlu; “Unutmadık başlığıyla hatırlanan anma günleri nasıl olur da böyle bir katliam olabilir diye analizlerin yapıldığı, içimizin sızladığı zulümler yalnızca tarihte kalmadı. Bugün ,bizim de yaşadığımız şu vakitte ,2024 yılında, gözlerimizin önünde bir şey oluyor. İşgalci İsrail’in Gazze’de zulüm ve soykırımı devam ediyor. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan şehit edildi, ediliyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Tarihte belki de hiç görülmemiş biçimde Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Aylardır güvenli olduğu iddiasıyla insanların yönlendirildiği Refah saldırı altında. İşgalci zalimler çadırlara sığınmış insanların üzerine bomba yağdırıyor. Her dakika önümüze bombalarla parçalanmış, yanmış çocuk cesetlerinin fotoğrafları düşüyor. Gidecek hiçbir yeri olmayan on binlerce mazlumun sesi arşı titretiyor” dedi.

Filistin’de yaşanan olayları normalleştirmeyeceklerini ifade eden Stajyer Hekim Elif Acar; “Gazze bize üniversite oldu. Gazze bize rahmet kaynağı oldu. Gazze bize kadınların çocuk sevgisinin nasıl olması gerektiğini öğretti. Gazze bize yürek neymiş onu öğretti. Biz biliyoruz ki bu filmin sonu henüz gelmedi. Sona geldiğimizde işte o zaman Gazze'deki annelerin haykırışlarının karşılığını göreceğiz, o zaman zulmedenlerin neler yaşadığını göreceğiz. Bizler vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, mesleklerimizle, eylemlerimizle Gazze’deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Dünya yeni bir bahara gebeyken biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze’deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Kanıksamayacağız, Normalleştirmeyeceğiz, Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız” diye konuştu.