Sağlıkta randevu sisteminde 1 Ocak'tan itibaren büyük yenilik

Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya girecek olan Dijital Entegrasyon Sistemi'nin sağlık hizmetlerine getireceği yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni sistemle birlikte aile hekimleri gerek gördüklerinde açılan bu özel kontenjanla hastanelerden randevu alabileceklerini belirten Erşan, "Yeni sistemle birlikte aile hekimlerimiz, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendi hastalarına yönelik oluşturulan özel kontenjanları kullanarak hastanelerden hastaları için randevu alabilecekler. Düzenleme ile aile hekimlerimiz, gerek gördüklerinde açılan bu özel kontenjanları kullanarak hastanelerden randevu alabilecekler. Bu özel kontenjanlar sadece aile hekimine kayıtlı nüfusa özeldir. Aile hekimleri ayrıca, kendilerine kayıtlı hastalarını hastaneye yönlendirdiklerinde sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden sevk veya hekim notu oluşturabilecek. Bu notlar, ilgili hekimler tarafından anında görülebilecektir. Ayrıca, hastanelerdeki hekimler, aile hekimleri tarafından yönlendirilen hastalar hakkında geri bildirim notu yazarak, aile hekimlerinin bu bilgilere kolayca ulaşmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Tetkik süreçlerinin kolaylığı ve tetkik sonuçlarının anında aile hekimlerinin ekranında olacağını dile getiren Erşan, "Yeni dijital sistemin bir diğer önemli avantajı ise tetkik süreçlerinde yaşanacak kolaylıklar olacak. Aile hekimleri, hastalarına yönelik görüntüleme tetkiklerini doğrudan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından talep edebilecekler. Örneğin, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecekler. Bu randevular hastalarla doğrudan paylaşılacak ve hastalar randevu tarihi geldiğinde hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecekler. Hastalarımızın yaptırdığı tetkiklerin sonuçları, aile hekimlerimizin ekranlarında anında görüntülenebilecek. Bu sayede, aile hekimlerimiz hastalarının sağlık durumunu daha hızlı bir şekilde takip edebilecek ve gerek gördüklerinde randevu oluşturarak hastayı hastaneye yönlendirebilecekler" sözlerine yer verdi.

Öte yandan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde yapılan her türlü sağlık hizmetine dair tüm bilgilere, tahlil ve tetkik sonuçlarına e-Nabız üzerinden ulaşabileceğini belirten Erşan, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Dijital entegrasyonun bir diğer önemli özelliği ise Sağlıklı Hayat Merkezleri ile yapılan entegrasyondur. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, uygun gördükleri hastalarını Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirebilecek. Sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden oluşturulan bilgi notları, merkez personeli tarafından görülebilecek ve danışmanlık hizmetleri daha etkili bir şekilde sunulacaktır. Vatandaşlarımız, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapılan her türlü sağlık hizmetine dair tüm bilgilere, tahlil ve tetkik sonuçlarına e-Nabız üzerinden ulaşabilecekler. Bu sayede, sağlık geçmişi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, tek bir platform üzerinden tüm sonuçlarını görme imkânına sahip olacaklar. Bu uygulama, vatandaşlarımızın sağlık durumlarını izlemeleri açısından önemli bir kolaylık sağlayacaktır."