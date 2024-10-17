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Naci Görür, Malatya-Sivas Depreminden sonra Kayseri'yi uyardı

Bugün Sivas'ta meydana gelen Sivas 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki, deprem sonrası Yer bilimci Naci Görür, sosyal medyada bilgilendirme açıklaması yaptı. Görür, 'Erzincan-Mersin' e kadar uzanıyor ve Kayseri'den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir' dedi.

Naci Görür, Malatya-Sivas Depreminden sonra Kayseri'yi uyardı

Dün Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bugünde Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Konuyla ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Sivas depremlerine ilişkin olarak Kayseri'yi de uyardı. Görür sosyal medyadan yaptığı yazılı bilgilendirmede, "Erzincan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir" ifadelerini kullandı.

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Merkezi Anadolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir"

Haber Merkezi

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