Sahabiye ve Camikebir Kentsel Dönüşüm Projeleri İstanbul'da masaya yatırıldı

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projelerine yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da Sabri Paşayiğit Mimarlık Ofisi’nde, Emlak Konut ile iş birliğiyle yapılacak Sahabiye ve Camiikebir kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili kapsamlı bir sunum aldı. Başkan Büyükkılıç’a toplantıda AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ekibi, TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. ekibi ve Sabri Paşayiğit Mimarlık Ofisi ekibi de eşlik etti.

Sunumda, projelerin mevcut durumu, uygulama süreçleri ve hedeflenen sonuçlar üzerinde ayrıntılı değerlendirmeler yapılırken, Başkan Büyükkılıç, “Bu projeler, Kayseri’miz için büyük önem taşıyor. Amacımız, kentsel gelişimi desteklerken, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir” dedi ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, projelerin hayata geçmesiyle Kayseri’nin çehresinin değişeceğini ve şehir sakinlerinin yaşam kalitesinin artacağını belirtti.

Kayseri’deki bu dönüşüm projeleri, hem modern yaşam alanları yaratmayı hem de şehirdeki altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Sahabiye kentsel dönüşüm projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile protokol imzalanmıştı ve inşa süreci Emlak Konut tarafından yürütülecek. Proje alanı içerisinde kısa süre içerisinde temel atma işlemi başlayacak ve inşa süreci hızla ilerleyecek.