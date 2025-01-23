başkan Özdoğan İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti

Bu yıl 250 bin metrekarelik dev bir alanda,bu yıl 21-25 Ocak 2025 tarihlerinde organize edilen fuarda; 1000’i aşkın katılımcı firma, 3000’den fazla marka ve 20 bini yurtdışından olmak üzere toplam 145 bin sektör profesyoneli bir araya geldi. Özellikle mobilya sektörünün merkezi olarak bilinen Kayseri’den fuara 140’a yakın firmanın katılımı dikkat çekti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışının ardından Kayseri’den katılan firmaların stantlarını ziyaret ederek, birbirinden kaliteli ve özgün ürünleri inceledi. Firmaların temsilcileriyle tek tek görüşen Başkan Özdoğan, Kayseri’nin bu büyük organizasyonda önemli bir yer edinmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti ve firma yetkililerini tebrik etti.

Başkan Özdoğan, açıklamasında, Kayseri’nin mobilya sektöründeki lider konumuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Kayseri, üretmeyi bilen, ihracata önem veren ve mobilya denilince akla gelen öncü şehirlerimizden biridir. İstanbul Mobilya Fuarı’nda Kayserili firmalarımızın gösterdiği başarı, şehrimizin sektördeki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Üreten şehir Kayseri’nin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayan tüm firma ve iş insanlarına verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum.”

Fuar, dünya genelinden katılımcı ve ziyaretçileri buluştururken Türk mobilya sektörünün uluslararası alandaki gücünü sergileme fırsatı sundu. Başkan Özdoğan, Hacılar’ın, güçlü sanayi şehri Kayseri içinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.