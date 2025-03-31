Sahte alkol, emtia ve silah ele geçirildi, 16 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 18 şişe sahte alkol, 583 adet emtia, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 89 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Öte yandan 16 aranan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde, 18 şişe sahte alkol, 583 adet emtia, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 89 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 6 olay kapsamında 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Öte yandan, aranan şahıslar kapsamında 16 şahıs yakalandı.