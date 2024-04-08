Sahte banka görevlileri 58 saatlik görüntü incelenerek yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı.

Sahte banka görevlileri 58 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 70 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin 11 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS’ye ait 58 saatlik kamera görüntülerini incelemeleri sonucunda tespit edilmesi üzerine 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Sahte banka görevlileri 58 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Sahte banka görevlileri 58 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Sahte banka görevlileri 58 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
Sahte banka görevlileri 58 saatlik görüntü incelenerek yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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