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Sahte Dolar Krizi: Herkes elindeki dolarını çıkarmaya çalışıyor

Döviz büroları, sahte 50 ve 100 dolar krizini fırsata çevirmeye başladı. Merkez Bankası'nın sahte dolarlar hakkındaki açıklamaları sonrası, piyasada eski dolarların güvenliği sorgulanmaya başlandı.

Sahte Dolar Krizi: Herkes elindeki dolarını çıkarmaya çalışıyor

Sahte dolardan kaçınan döviz büroları, şimdi de bu paraları piyasa değerinin çok altında alarak, her işlemde %2 komisyon alıp haksız kazanç elde ediyor. 100 bin dolar bozduran bir kişi, 2 bin dolar ekstra kayıp veriyor. 

Merkez Bankası'nın raporunda, sahte 50'lik ve 100'lük dolarlarda, yıpranmamış ve temiz kağıtların hakiki baskılarla neredeyse birebir örtüştüğü belirtilmişti. Ancak, döviz bürolarının fırsatçılık yaptığı bu süreçte, sahte dolarların "sıfır kilometre" olmasının en ufak bir anlamı kalmadı.  Bu durum, bir yandan kara borsa ekonomisini canlandırırken, diğer yandan piyasada adaletsiz kazançların önünü açıyor.

Haber Merkezi

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