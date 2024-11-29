Sahte Dolar Krizi: Herkes elindeki dolarını çıkarmaya çalışıyor

Sahte dolardan kaçınan döviz büroları, şimdi de bu paraları piyasa değerinin çok altında alarak, her işlemde %2 komisyon alıp haksız kazanç elde ediyor. 100 bin dolar bozduran bir kişi, 2 bin dolar ekstra kayıp veriyor.

Merkez Bankası'nın raporunda, sahte 50'lik ve 100'lük dolarlarda, yıpranmamış ve temiz kağıtların hakiki baskılarla neredeyse birebir örtüştüğü belirtilmişti. Ancak, döviz bürolarının fırsatçılık yaptığı bu süreçte, sahte dolarların "sıfır kilometre" olmasının en ufak bir anlamı kalmadı. Bu durum, bir yandan kara borsa ekonomisini canlandırırken, diğer yandan piyasada adaletsiz kazançların önünü açıyor.