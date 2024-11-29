Fiat Tofaş otomobil alev alev yandı

Yozgat'ta Fiat Tofaş otomobil alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fiat Tofaş otomobil alev alev yandı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta Fiat Tofaş otomobil alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hareket halindeki 06 LDY 62 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurarak dışarı çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA
Kayseri Gündem

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