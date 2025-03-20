Huzurevinde yaşam: 106 kişiye konfor ve sosyal destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde; huzurevi sakinlerine ücretsiz şekilde hizmet veriliyor. 106 kişiye hizmet verdiklerini söyleyen huzurevi Şube Müdürü Mehmet Akbaş faaliyetlerle ilgili,”Şu anda 106 tane yaşlımız var ve ağırlıklı olarak erkekler misafirimiz. Misafirden ziyade adeta onlar ev sahibi gibi bizim sakinlerimiz. Bütün sunduğumuz hizmetler ücretsiz. Berber, terzi, çamaşırhane hizmetleri karşılanıyor. Günde 3 öğün yemek ve diyabet hastaları için ara öğünler mevcut. En az 4 çeşit yemek çıkıyor. Ayrıca Türk hamamı var haftada bir zorunlu olarak hamama indiriyoruz. Kişisel bakımlarını yapamayanların vücut bakımlarına kadar kendi personelimiz vasıtasıyla yaptırıyoruz. Zaman zaman sosyal faaliyetlerimiz de oluyor; KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren el işi, resim öğretmenleri geliyor. Fizyoterapistlerimiz var” diye konuştu.

62 yaşındaki huzurevi sakini Ayşegül Basın, “Depremden dolayı geldim, annem vefat etti ben de yalnız kalmıştım. Bir süre kendim yaşamaya çalıştım ancak kiramı yetiştiremedim. Deprem de olunca mağdur oldum ve buraya gelmeye karar verdim. Tek yaşamımda alışverişimi yapamadım yardımcı olan da olmadı. Çok da memnunum” dedi.

74 yaşındaki Ali Ceylan ise, “Eşim vefat etti çok iyi bir insandı. O olmayınca çocukların yanında yaşamak zor oluyordu. Buraya geldim ve memnunum. Burada kısıtlama yok özgürüz, çok memnunuz” şeklinde konuştu.