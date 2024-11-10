Sahte jandarma personeli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kendisini sahte dışişleri personeli ve albay olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik ile jandarma üniforması ele geçirildi.

Sahte jandarma personeli yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kendisini sahte dışişleri personeli ve albay olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik ile jandarma üniforması ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre bir şüpheli şahsın kendisini Dışişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtarak işyerlerini zarara uğratması suretiyle meydana gelen ’Dolandırıcılık-Resmi Belgede Sahtecilik’ olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda H.A. yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda ise; T.C. Dışişleri Bakanlığı rozeti bulunan sahte cüzdan, 2 adet kendi ismi ile düzenlenen T.C. Dışişleri Bakanlığı Yabancı Misyon Personeli Sahte Kimlik Kartı, kendi ismi ile düzenlenen T.C. Dışişleri Bakanlığı Personeli Sahte Kimlik Kartı, 2 adet kendi ismi ile düzenlenen Diplomatik Savcı Sahte Kimlik Belgesi, Albay apoleti bulunan jandarma üniforması ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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