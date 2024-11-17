Şair Yazar Bekir Oğuzbaşaran, Yazarlar Birliği'nde anlatıldı

Programda Şair-Yazar Bekir Oğuzbaşaran’ı aynı zamanda öğrencisi de olan Eğitimci Sait Özer anlattı.

Sait Özer, Bekir Oğuzbaşaran’ın hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Hayatındaki dönüm noktası olabilecek gelişmeleri anlattı. Hocanın ilk önce Hukuk Fakültesi’ni kazandığını fakat bir yılın ardından buradan ayrılacak Edebiyat Fakültesine kayıt olduğunu ifade etti. Hocanın hukuk fakültesinde almış olduğu eğitimlerden bu alanın kendisine uygun olmadığını anladığını ve kendisindeki edebiyatçı yönün ağır basması sonucu edebiyata yöneldiğini ifade etti.

Sait Özer konuşmasında ayrıca, Bekir Oğuzbaşaran’ın edebiyatçı ve fikir adamlığı yönüne de değindi. Birçok şair ve yazarın yetişmesinde önemli katkılarının olduğunu anlattı. Bunun yanında yazdığı şiirler hakkında da bilgiler veren Sait Özer, Bekir Oğuzbaşaran’ın şiirlerinde vurgu yaptığı hususları anlattı.

Bekir Oğuzbaşaran’ın Kayseri’de sanat ve edebiyat çevrelerine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bunun yanında tüm Türkiye’de özellikle Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili hususlarda müracaat edilen edebiyatçılar arasında yer aldığının da altını çizdi.

İstanbul’da üniversite yıllarında Üstad Necip Fazıl ile olan irtibatını ve onun edebi anlayışını bizzat yanında bulunarak aldığını belirtti. Eğitimci Sait Özer Bekir Oğuzbaşaran’ın eğitimci yönüne de değinerek özellikle okul yıllarında kendilerine verdiği nasihatler ile sanat ve edebiyat faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Sait Özer konuşmasında Bekir Oğuzbaşaran’ın edebi çalışmalarının Kayseri ve ülkemizdeki kültür hayatında her zaman önemli işlevi olduğunu hatırlattı. Bunun yanında hocanın şiirlerinden örnekler verdi. Yazmış olduğu eserlerin bazılarını tanıtarak Bekir Oğuzbaşaran’ın çeşitli edebi yönleri ile ilgili olarak eserlerinden hareketle açıklamalarda bulundu. Program Sait Özer’in katılımcıların hocanın çeşitli yönleri ile ilgili sorularını cevaplandırması ile sona erdi.