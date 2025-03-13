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Şakalaşırken arkadaşını silahla yaralayan şahsa 16 ay 25 gün hapis

Kayseri'de şakalaşırken yanında bulunan arkadaşı M.N.A.'yı silahla yaralayan Ş.Ö. 16 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şakalaşırken arkadaşını silahla yaralayan şahsa 16 ay 25 gün hapis

Kayseri’de iddiaya göre Ş.Ö. üzerinde bulunan silahı çıkartarak  yabancı uyruklu arkadaşı M.N.A.’ya şaka yaptı. Silahın ateş alması sonucu M.N.A. hafif şekilde yaralandı. 

Ş.Ö. hakkında ‘yaralama’dan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya ‘hırsızlık’ suçundan tutuklu Ş.Ö. ile taraf avukatları katılırken daha önceki ifadelerinde şikayetçi olmadığını belirten mağdur duruşmaya katılmadı. Sanık ise ‘pişmanım beraatimi istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığa 16 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Haber Merkezi

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