Şakalaşırken arkadaşını silahla yaralayan şahsa 16 ay 25 gün hapis
Kayseri'de şakalaşırken yanında bulunan arkadaşı M.N.A.'yı silahla yaralayan Ş.Ö. 16 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri’de iddiaya göre Ş.Ö. üzerinde bulunan silahı çıkartarak yabancı uyruklu arkadaşı M.N.A.’ya şaka yaptı. Silahın ateş alması sonucu M.N.A. hafif şekilde yaralandı.
Ş.Ö. hakkında ‘yaralama’dan dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya ‘hırsızlık’ suçundan tutuklu Ş.Ö. ile taraf avukatları katılırken daha önceki ifadelerinde şikayetçi olmadığını belirten mağdur duruşmaya katılmadı. Sanık ise ‘pişmanım beraatimi istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti sanığa 16 ay 25 gün hapis cezası verdi.