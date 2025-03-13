Sarmısak tezgahlarda rekorunu tazeledi: 250 TL

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; Domatesin kilosu 35 lira ile 60 lira arası, muzun kilosu 80 lira ile 85 lira arası, patlıcanın kilosu 70 lira ile 75 lira arası, limonun kilosu 20 lira ile 40 lira arası, armutun kilosu 40 lira ile 60 lira arası, kabağın kilosu 30 lira ile 40 lira arası, biberin kilosu 70 lira ile 80 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 35 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, kivinin kilosu 80 lira ile 130 lira arası, salatalığın kilosu 40 lira ile 50 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, soğanın kilosu 25 lira ile 30 lira arası, mantarın kilosu 120 lira ile 150 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan nar 65 liradan, ıspanak 10 liradan, istiridye mantarı 160 liradan, turp 30 liradan, sarımsak 250 liradan, yeşil soğan 20 liradan, mor lahana 30 liradan, karnabahar 70 liradan, havuç 20 liradan, ananas 100 liradan satılıyor.