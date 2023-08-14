Saklı değerler bu pazarda gün yüzüne çıkıyor

Talas Belediyesi’nin düzenlediği Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ayın ikinci Pazar günü vatandaşların yoğun ilgisiyle kurulan ‘Antika Pazarı’ yine heyecan oluşturdu.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması gelenek haline gelen organizasyona bu ay da ilgi büyük oldu. Kayseri’nin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla antika severlerin buluşma mekânı olan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuldu.

Pazara gelen antika meraklıları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a memnuniyetlerini ve teşekkürlerini dile getirdi.