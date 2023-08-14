'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' Etkinliği Çocukları coşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla halkın her türlü ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliği ile mahallelere konuk olan büyükşehir, çocukları adeta coşturdu.

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  • 14.08.2023 11:35
  • Güncelleme: 14.08.2023 13:55
'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' Etkinliği Çocukları coşturdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla halkın her türlü ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinliği ile mahallelere konuk olan büyükşehir, çocukları adeta coşturdu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. çocukların hem sağlıklı hem de eğlenceli vakit geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleri çerçevesinde Tuna Parkı’nda ve Mimsin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda çocuklarla bir araya gelen Spor A.Ş. personeli, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Sıcak havaların etkisiyle evlerine kapanan, sıkılan akşam saatlerinde ise sokağa çıkabilen çocukları için ilca niteliğinde olan, onların sıkıntısını gidermek adına Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ isimli hem spor hem de eğlence içerikli etkinlik ile çocuklar hem spor yaptı hem de gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Spor A.Ş. ile birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli zaman geçiren çocuklar, voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, slot car, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol, futbol dartı gibi spor ve oyunlarla nitelikli zaman geçirdi.

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İHA

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