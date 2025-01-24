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Şampiyon Adı Değişmedi: Talas Belediyespor Yine Şampiyon

Geçen yılın Kayseri şampiyonu olan U16 Talas Belediyespor takımını geleneği bozulmadı ve yine şampiyon oldu. Final maçında Kayseri Atletikspor'u penaltı atışlarıyla 4-3 yenerek kupaya uzanan sarı- lacivertli takım şampiyonluk kupasını yine kimselere kaptırmadı.

Şampiyon Adı Değişmedi: Talas Belediyespor Yine Şampiyon

Karşılaşma sonrasında şampiyonluğa ulaşan Talas Belediyespor U-16 antrenörü Göksel Arsoy “Başta onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve başkanımız Yunus İloğlu’nun bizlere verdiği destekler ile sporcu fabrikamız bir şampiyonluğa daha ulaştı. İlimizi Türkiye Şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Başarılarından dolayı teknik heyet ve oyuncuları tebrik eden Talas Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Mustafa Yalçın ise “çocuklarımıza emek veriyoruz ve onlarda bu emeklerin meyvelerini topluyorlar. Biz sizi destekliyoruz. Anne ve babalarınız da destekliyor. Devletimiz de destekliyor. Allah devlete zeval vermesin. Sizler de sıkı çalışarak bir disipline girdiniz. Sizler inşallah başarılı olarak yurtdışına giden paraların da sahibi olacaksınız. Hepinizi kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Talas Belediyesporlu genç futbolcular, 07 Nisan 2025 tarihinde başlayacak U-16 Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek. 

Haber Merkezi

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