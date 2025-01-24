Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı'da değerlendirme toplantısı yaptı

Toplantıda 2024 yılında yapılan projeler, vatandaşların talep ve istekleri, sivil toplum kuruluşlarının istekleri, eğitim, sağlık, tarım ve 2025 yılı için yapılacak projeler ele alındı.

Milletvekili Sayın Bayar Özsoy konuşmasında; ’’Yahyalı ilçemize neler yaptık ve neleri yapacağız hakkında bilgilendirme toplantısı yaptık. Eğitim, Kültür, Spor ve Yahyalı’nın alt ve üst yapısıyla ilgili ve vatandaşlarımızın talepleriyle ilgili bilgiler aldık. İnşallah biz bu toplantıları tekrarlayacağız. Önümüzdeki günlerde istişarelerimize devam edeceğiz. Ankara’da, Kayseri’de, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ve ilçemizde Yahyalı Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması gereken neyse hepsini yapacağız. Fakat önceliğimiz eğitim. 4-12 yaş çoçuklarımızı bu vatana, millete, devlete, islama hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için öncelikle eğitime önem veriyoruz. Yahyalımız da eğitimle ilgili okul çağındaki öğrencilerimizin sporuyla alanında olması gereken ne varsa yapacağız. Ev sahiplikleri içinde Ticaret Odası Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm Yahyalılı hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum.

Başkan Öztürk konuşmasında; ''Ben ilçemize gelerek bu toplantıyı yaptığı için Milletvekilimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu toplantıda her kurumun talepleri ve vatandaşlarımızın istekleri masaya yatırıldı.Sayın Vekilimiz Bayar Özsoy toplantıda bazı konuları hızlıca gerekli yerlere iletti.Bizlerde belediye olarak toplantıya hazır olarak geldik.Görsel bir sunum hazırlayarak 2024 yılında yapmış olduğumuz önemli projeri anlattık.Vatandaşlarımızın isteklerini ilettik.2025 yılı için yapacağımız projeleri konuştuk.Bu toplantı gerçekten ilçemiz adına hayırlı oldu.Ben tekrardan başta Milletvekilimize,Kaymakamımıza,ev sahipliği yapan Ticaret Odası Başkanımız Ahmet Koyuncuya,Ak parti ve MHP ilçe başkanlarımıza,değerli kurum amirlerimize,sivil toplum kuruluşları başkanlarımıza teşekkür ediyorum.'' Dedi.