Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor. 3 Haziran Pazartesi günü başlayan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları 14 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor. 3 Haziran Pazartesi günü başlayan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları 14 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sanata ve sanatçıya değer vererek kente değer katma vizyonu doğrultusunda çeşitli kültür sanat etkinlikleri ve zengin içerikli kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde vatandaşlara kurs hizmeti sunan Sanat Akademisi ile çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşın yeteneklerini keşfetmesine imkân tanımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sanat Akademisi Yaz Kursları için kayıtları 3 Haziran Pazartesi günü başlatan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kursları ile sanatseverlere zengin içerikli kurslar vermeye hazırlanıyor.

Kayıtlar için son tarih 14 Haziran Cuma

Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlenirken, kurslar kapsamında çocuklar 9-15 yaş ve yetişkinler 16 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride eğitimler planlandı.

Sanat Akademisi Yaz Kursları’nda çocuklar 9-15 yaş kategorisinde bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt; yetişkinler 16 yaş ver üzeri kategorisinde bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt braşlarında eğitimlerle kültür sanat hizmeti sunuluyor.

Kursa kayıtlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuarı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı NO: 48 adresinden, 1 fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi teslim edilerek ve 300 TL kayıt ücreti ödenerek yapılabilecek.

Ayrıca sanatseverler Sanat Akademisi Yaz Kursları hakkında detaylı bilgiye 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabilecek.

Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor
Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor
Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor
Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı
Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşak Projesi için ilk adım atıldı
Kızılay'a '156'ncı yıl' ziyareti
Kızılay'a '156'ncı yıl' ziyareti
Kocasinan her alanda olduğu gibi dönüşümde de TEK
Kocasinan her alanda olduğu gibi dönüşümde de TEK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Kayseri'ye deniz geldi'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, “Kayseri’ye deniz geldi”
'Engelleri Aşan Sergi' açılışı gerçekleştirildi
'Engelleri Aşan Sergi’ açılışı gerçekleştirildi
6 yaşında tarih dersi verdi
6 yaşında tarih dersi verdi