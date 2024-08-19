Sanat ve sanatçının dostu: Başkan Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanata ve sanatçıya destek vermeyi sürdürürken, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde düzenlenen Cennet-i Mekân Abdulhamid Han’dan Günümüze Ahşap Oymacılığı Sanatı Sergisi Açılış Töreni’ne katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde beğeniye sunalan serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Zanaatkâr Şükrü Koç ile sanatseverler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemizin Sanat Galerisi’ni hayata geçirmekten ve sık aralıklarla buranın kullanımını şehrimizin sanatçı dostlarına sunmaktan keyif alıyoruz” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi’ne yakışır bir nezih ortam”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sanatseverlere böyle bir imkân sağlamak suretiyle burada fırsat verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Amacımız bu tür eserlerin, bu tür sanatların ürünlerini burada görmek, vatandaşlarımızın ve dostlarımızın beğenisine sunmak. Ve ondan ilham alarak da belki etkilenerek geleceğe taşımak mantığı içerisinde çalışmalar yapılıyor. Çok güzel eserler değişik zamanlarda sunuldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yakışır bir nezih ortamda, herkesin rahatlıkla huzur içerisinde izleyeceği, gezeceği, değerlendireceği bir ortam. Şükrü Hocama da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Zanaatkâr Şükrü Koç ise ahşapla ilgili tükenmekte olan el işi sanat eserlerini yaptıklarını ve burada sergilediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, serginin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılış sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, sergiyi ilgiyle gezerek, eserler hakkında Koç’tan bilgi aldı.

Sergide, 46 yıldır ahşap oymacılığı yapan, 57 yaşındaki Zanaatkâr Şükrü Koç’un 60 eseri yer alıyor. Koç’un çalışmaları arasında yeniden kullanıma kazandırdığı atık malzemeler de bulunuyor.

İçerik olarak dekoratif eşyalar ve tabloların yanı sıra, sanatsal ve tarihi motiflerle çalışılmış günlük kullanımda yer alabilecek eşyalar da sergileniyor.

Sergi, 19-23 Ağustos tarihleri arasında Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.