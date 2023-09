Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: ' Kayseri Model Fabrika çok başarılı işler yapmış, yapmaya da devam ediyor'

Kayseri Model Fabrika (KMF) ’Öğren Dönüş 7.’ Lansman Toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez; "Kayseri Model Fabrikamız küçük bir yer. Bundan daha büyük model fabrikalar var ama önemli olan binaların, makinaların şaşalı olması değil, önemli olan içindeki insanların o makinaları kullanma yeteneğinin olması. Kayseri Model Fabrika nispeten bazıları ile karşılaştırıldığında küçük bir yerde, çok başarılı işler yapmış, yapmaya da devam ediyor" dedi.

Kayseri 1. OSB Konferans Salonu’da gerçekleştirilen lansman, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şuana kadar 74 projenin tamamlandığını kaydederek yılsonuna kadar 100 proje hedeflerinin olduğunu belirtti. Başkan Büyüksimitci; "2020 yılı ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi ortaklığında bir anonim şirket olarak kurulan Kayseri Model Fabrika, ilk öğren-dönüş projesine 2021 yılı ocak ayında başladı. Bugün itibariyle, yani 2 yıl 9 aylık süre zarfında 74 proje tamamlamış durumdayız. Yakın zamanda imzalanan sözleşmelerle birlikte 95. öğren-dönüş projesine ulaşmış durumdayız. İnşallah yılsonuna kadar da 100. projeyi aşmayı hedefliyoruz. Söz konusu projelerin hemen hepsi yaklaşık 6 aya yayılmış bir takvimle kurumlarımıza sunulmaktadır. Bugün hizmet almış firmalarımızdan 3’ünün hem çalışan düzeyinde hem de üst yönetici düzeyinde temsilcileri projelerini ve süreçte yaşadıkları deneyimleri sizlerle paylaşacaklar. Sunum yapacak kurumlarımıza başarılar diliyorum. Şuana kadar tamamlanan 74 projeye baktığımızda; seçili ürün gurubunda günlük üretim artışlarında yüzde 40 ile yüzde 180 arasında iyileşmeler sağlandı. 2,5 yıllık süre zarfında 70 farklı kurumdan, 1.100’e yakın farklı katılımcıya eğitimler verdik. Söz konusu projelerde 750 metrekareyi bulan alan tasarrufları oldu. Makine ekipman verimliliğinde yüzde 40’lara varan iyileşmeler yaşandı. Biten proje sayısı 74 dedik ama hizmet sunulan kurum sayısı daha az oldu çünkü projeden memnun kalıp bizimle 2. kez, 3. kez sözleşme imzalayan kurumlarımız oldu. Bu hizmetler sadece Kayseri’de değil, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Sivas, Samsun, İstanbul, Trabzon illerinde de sunuldu. Hemen her projemizde üniversite öğrencisi yetiştiriyoruz. Her projemizde 2’şer stajyer arkadaşımız görev alıyor. Şu ana kadar toplamda 160’ın üzerinde öğrencimiz KMF’den eğitim alırken, bunlardan 106’sı projelerde görev aldı. Bu arkadaşlarımızın 62’si daha okulu bitmeden görev aldığı kurumda istihdam oldu. 8 akademisyenimiz projelerde görev alarak bilgilerini sahaya yansıtma imkanı buldu. Hem öğrenci hem de akademisyenlerin çalışmalara dahlinin Üniversite - Sanayi işbirliğine fiilen önemli katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Bilindiği gibi sanayicimizin rekabetçiliğini artırmak için Model Fabrikaların 2 temel değer önermesi bulunmaktadır. Bunlar Yalın Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm. Biraz önce istatistiklerini paylaştığım çalışmalarla model fabrikamızın yalın konusunda rüştünü ispatladığını düşünüyorum. Bakanlığımızın koordinasyonunda UNDP’nin de destekleri ile bu yılın ilk yarısında model fabrikada dijital unsurlar da tamamlanmıştır. RFID sistemi ile ürün takibi, MESS yazılımla makinelerden anlık veri alınması, pick by light sistemi ile montajın kolaylaştırılması ve elektronik kanban süreçleri şuan fabrikamızda aktif durumdadır. Eğitim ve uygulama müfredatları da tamamlanmış olup sanayicimizin Model Fabrikamızdan dijitalleşme konunda da hizmet almaya başlayabileceğini paylaşmak isterim. Model fabrikalardan alınan hizmetlere KOSGEB’in desteklerini de hatırlatmak isterim. YODA olarak adlandırılan Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizleri 10’ar bin TL olmak üzere yüzde 100 desteklenmektedir. Eğitimlere ve öğren dönüş projesine ise KOSGEB’in destek oranı yüzde 60’dan yüzde 80’e çıkartılmıştır. Geçtiğimiz yıla kadar 100 bin TL olan model fabrika desteği bu yılın başı itibariyle toplamda 200 bin TL’ye çıkartılmıştır. Söz konusu destekler KOBİ’lerimizi öğren-dönüş için cesaretlendirmektedir. KOSGEB’e de destekleri için gönülden teşekkür ederiz. Model fabrikaların değer önermelerini yalın ve dijitalleşme başlığında paylaştık ancak bunların her ikisinin de çatı başlığının aslında ’sürdürülebilirlik’ olduğunu düşünüyorum. Bu fikirle model fabrikamızın sürdürülebilirlik başlığı altında, yalın ve dijitalleşme ile birlikte, yeşil mutabakat, enerji verimliliği gibi konularda da sanayicimize hizmet sunacak noktaya gelmesini arzuluyoruz. Erciyes Anadolu Holding’in 7 işletmesi için kısa süre önce başlattığımız ön analiz çalışmaları bunun başlangıcı niteliğindedir. Açılış konuşmalarından hemen sonra özel oturumda kıymetli konuklarımızla bu konuyu ele alalım istedik. Bu lansman toplantısının amacını bir kez daha vurgulamak isterim. Yapılacak proje sunumları, biraz odaklanılması durumunda dahi üretim alanında önemli iyileşmelerin olabileceğini gösterecek. Ancak bu iyileşmelerin yayılımı ve sürdürülebilirliği sanayicimizin süregelen çabalarına bağlı olacaktır. Bu noktada Sanayi Odası, Ticaret Odası, AGÜ ve nihayetinde Model Fabrika olarak bizler yanınızda olmaya hazırız" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise model fabrika ile kar etmeyi değil, işletmelere kar ettirmeyi hedeflediklerini dile getirerek; "Hepinizin bildiği gibi üretimde kaynakların verimli kullanılması büyük önem kazandı. Üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek, verimliliğin artırılması gerekmektedir. Yalın üretim, dijital dönüşüm rekabetçiliğin anahtarıdır. Bizler model fabrika ile kar etmeyi değil, işletmelerimize kar ettirmeyi hedefliyoruz. 2025 yılında etkilerini daha net göreceğimiz Yeşil Mutabakat konusu ve bu bağlamda daha çevreci, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları ana gündemi olacak. Bütün işletmelerimizde En az girdi ile en çok çıktı sağlayabileceğiniz, karbon emisyonunu düşürerek çevreyi en az kirleteceğiniz üretimin anahtarı Model Fabrikalardan geçiyor. Üretimde yalını sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız. Eğer bununla birlikte dijital dönüşümü de uygularsak ve işin içine teknolojiyi de katarsak, küresel piyasalarda rekabetçi hale gelebiliriz. Dijitalleşme ve yeşil dönüşümü kaçırmamamız lazım. İnkılap niteliğindeki bu dönüşümlerin ihracatımıza ve ekonomimize etkisi büyük olacaktır. Buraya yapılacak yatırımları külfet olarak görmemeliyiz. Kaynakların sınırlı olduğu hatta hızlı tükendiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla kaynakları nasıl kullandığımız ise geleceğimizi belirler. Nasıl sorusunun cevabı ise elbette Verimlilik. İş insanları olarak da verimliliğin çok önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. İşte bu değişim ile öğren dönüş projesi Kayseri Model Fabrika ile birlikte bizim için çok değer verdiğimiz bir proje haline geliyor. Firmalarımızda seçilen pilot hatlarda verimlilik artırma ve maliyet azaltma çalışmaları yapıyoruz. Model Fabrikamızdan faydalanan üyelerimizi de gördüğümüzde biz de gururlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da konuşmasında; "Model Fabrika; Kayseri sanayisinin, KOBİ’lerinin ve diğer işletmelerinin güvenini kazanmış durumda. Başarısıyla, etkisiyle ürettiği pozitif etkiyle o güveni kazanmış durumda. Bundan daha büyük bir değer olamaz. Rekabet süreçlerinde bir işletmenin sahip olabileceği en güçlü şey, müşterisinin güvenine nail olmak. Kayseri Model Fabrika’nın bence bu özelliği var. Bu değeri daha ileriye taşımak lazım" şeklinde konuştu.

Programda kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez Kayseri Model Fabrika’nın başarılı işler yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini söyledi. Dönmez; "Kayseri Model Fabrika başarılı bir örnek. Bunda en başta sanayi ve ticaret odası başkanımız olmak üzere model fabrikanın genel müdürü ile rektörümüz olmak üzere çok büyük emekleri var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kayseri çok büyük bir sanayi şehri, çok önemli bir şehir. Özellikle dış ticaret alanında ihracatın ithalatı geçmesi konusunda Kayseri örnek bir şehir. Kayseri bunu hak ediyor. Kayseri Model Fabrikamız küçük bir yer. Bundan daha büyük model fabrikalar var ama önemli olan binaların, makinaların şaşalı olması değil, önemli olan içindeki insanların o makinaları kullanma yeteneğinin olması. Kayseri Model Fabrika nispeten bazıları ile karşılaştırıldığında küçük bir yerde, çok başarılı işler yapmış, yapmaya da devam ediyor. Dolayısıyla bu modeli yaygınlaştıracağız. Başarısız olanlara da ya başarılı ekiple getireceğiz ya da başka bir şeye dönüşecek. Bizim hayat felsefemiz böyle. Model fabrikalarda öğren-dönüş programlarıyla kazanımlara baktığımızda verimlilikteki yüzde 75’e varan artışlar, üretim adetlerindeki artışlar, maliyetlerde düşüşler, üretim sürelerinde düşüşler, istihdam sayısındaki düşüler çok önemli kazanımlar. Bir yerde istihdam sayısında düşüş olması o yerde çalışanların motivasyonunu kaybetmesine sebep olmamalı. Çünkü biz daha az insanla daha çok iş yaparsak çalıştırdığımız işçilere daha iyi para verebiliriz. Çalışanlar da her şeyin en iyisine layık. Bakanlıkta gerçekten hamle ve çerçevesinde ve diğer bütün işlerde son derece adil ve özenli davranmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Model Fabrika’dan hizmet almış kurumlar projelerini tanıttı.