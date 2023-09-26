Süper Lig ekiplerinden Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor.

Kayserispor’da yapılan açıklamayla birlikte olağanüstü genel kurul kararı alındığı belirtildi. Süper Lig takımlarından Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul kararı alındığı duyuruldu. Mondihome Kayserispor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Yönetim kurulumuz başkan ve üyelerin iştiraki ile kulübümüz tesislerinde toplanarak; kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 14 Ekim 2023 Cuma günü Saat 11.00’de Kadir Has Kongre Merkezi’nde konferans salonunda gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılmasına, toplantıda toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde Olağanüstü Genel Kurulun 1 hafta sonra 21 Ekim 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, konunun değerli üyelerimiz ve kamuoyuna duyurulması maksadıyla mahalli basında ve kulübümüz internet sitesinde ilana çıkarılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.