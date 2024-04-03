Sandığa küsenlerin oranı arttı

Türkiye'de yerel seçimlere ilgili 5 yıl öncesine göre düştü. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 78.11 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.

Sandığa küsenlerin oranı arttı

Türkiye 2024 yerel seçimleri için sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 78.11 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.

Sandığa küsenlerin oranı arttı

Kayseri'de de son yerel seçime katılım oranı yüzde 77,57 oranına düştü.

 

Haber Merkezi

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