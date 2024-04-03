Sandığa küsenlerin oranı arttı
Türkiye'de yerel seçimlere ilgili 5 yıl öncesine göre düştü. 31 Mart seçimlerine katılım yüzde 78.11 oldu. Ancak 2019 seçimlerinde bu rakam yüzde 84'ün üzerindeydi.
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