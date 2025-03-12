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Şantiyelerde Şiddete Son: İnşaat Mühendisleri Oda'sından Sert Uyarı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası kayseri Temsilcisi Dr. Kamuran Arı tarafından, yapılan açıklamada, şantiyelerde inşaat mühendislerine yönelik artan şiddet olaylarını kınadı.

Şantiyelerde Şiddete Son: İnşaat Mühendisleri Oda'sından Sert Uyarı

Son dönemde, mesleki görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışan mühendislerin maruz kaldığı şiddet vakalarının, can güvenliğini tehdit eden boyutlara ulaştığını belirtti.

Açıklamada, Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğu göz önünde bulundurularak, depreme dayanıklı yapıların üretimi ve denetiminin hayati önemi vurgulandı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yapı denetimi sisteminin güvenilirliği konusundaki tartışmaların arttığına dikkat çekildi.

TMMOB, inşaat mühendislerinin şantiyelerdeki kamu güvenliği için kritik bir rol üstlendiğini ve bu nedenle meslektaşlarına yönelik şiddetin, kamu sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Samsun'da bir yapı denetim görevlisine yapılan fiziksel saldırıya da değinerek, tedbirlerin alınmasını ve şiddetin sona ermesi gerektiğini yineledi.

Oda, inşaat mühendislerinin kamu görevlisi olarak değerlendirilmesi ve güvenliklerinin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara bu konuda acil önlemler alma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

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