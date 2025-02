'Sarı serumdaki B ve C vitaminleri alerjik olarak ölümle sonuçlanabilir'

Konu hakkında Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Necmi Baykan, “Direkt yapıldığında da zaten direkt hasta tak diye ayağa kalkacak diye bir şey yok. Sadece içerisinde bazen ağrı kesici hastanın ihtiyacı olduğuna göre konulduğunda hasta fayda olabilir ki o ilaçların da belli bir yarı ömrü var. Zaten birkaç saat gibi daha sonrasında uyarı ömrü bittikten sonra yine hasta tekrardan eski hastalığına dönecektir. Onun alerji riski göz önünde bulundurulduğu sürece öyle durumlarda ölümcül olarak sonlanıyor” dedi.

Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte artan grip ve nezleyle vatandaşlar son zamanlarda kullanımı artan sarı serumlara yöneliyor. Ancak sarı serumun içerisinde bulunan B ve C vitamin takviyeleri nedeniyle alerjik reaksiyonlarla birlikte ölümle sonuçlanabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Necmi Baykan, içerisinde B ve C vitamin takviyesi bulunan sarı serumların iyileştirme etkisi olmadığını ve daha da önemlisi alerjik reaksiyonlar sebebiyle ölümle sonuçlanabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Baykan, “Sarı serum diye halk arasında adlandırılan veya atom diye adlandırılan serumun içerisinde genelde vitamin takviyesi bulunuyor. Veya bazen ekstra ağrı kesiciler falan da konuyor ki serum normalde şeffaf olan bir maddedir. İçerisine vitamin takviyesi yapıldığında özellikle B ve C vitamini takviyesi yapıldığında sarı rengi bürünür. Öyle bir şey söz konusu değil yani normalde serum tedavisini böyle grip nezle gibi halk arasında yaygın olan hastalıklarda çok bir endikasyon veya çoklu kullanılabilirliği yok. Direkt yapıldığında da zaten direkt hasta tak diye ayağa kalkacak diye bir şey yok. Sadece içerisinde bazen ağrı kesici hastanın ihtiyacı olduğuna göre konulduğunda hasta fayda olabilir ki o ilaçların da belli bir yarı ömrü var. Zaten birkaç saat gibi daha sonrasında uyarı ömrü bittikten sonra yine hasta tekrardan eski hastalığına dönecektir yani hastane ortamlarında biz takmayız. Uygun endikasyon oldu mu vitamin eksikliği gibi bir durumlar olduğunda o zaman elektif olarak takılır” diye konuştu.



‘ALERJİ RİSKİ NEDENİYLE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR’

Doç. Dr. Necmi Baykan, sarı serumdaki B ve C vitamin takviyelerinin alerjik sonuçlarla birlikte ölüm riski getirdiğini söyledi. Doç. Dr. Baykan, “Acil de zaten takılmaz ihtiyacı olan bazı hastalara ama ağrı kesici serum şeklinde veyahut da iğne şeklinde yaptığımız hasta oluyor. Ama onlar da çok çok azınlıkta yani hasta çünkü ağızdan besleniyorsa ağızdan herhangi bir ilaç kullanabiliyor serum takmaya zaten gerek yok ki sarı serumu takmaya hiç gerek yok. Özellikle o sarı serumun içerisindeki b ve c vitaminleri çok alerjik bir maddedir onlar vücutta temasa geriden direkt anafilaksi dediğimiz çok hızlı gelişen ve ölümle sonra bile alerjik reaksiyonlar gelişebilir. O reaksiyon geliştiği anda da kısa sürede hastaya müdahale edilmesi gerekir ki son günlerde evde serum taktırma gibi işlemler yapılıyor. Onun alerji riski göz önünde bulundurulduğu sürece öyle durumlarda ölümcül olarak sonlanıyor. Öncelikle aile hekimlikleri başvurmaları gerekir aile hekimleri zaten muayene ettikten sonrasında uygun ilaçları yazarlar ki viral enfeksiyonların çok büyük bir çoğunluğunda tedavi istirahat ve sıvı alımıdır. Onun dışında serum takviyesi veyahut da ekip diğer ilaçlara genelde çok fazla ihtiyaç olmuyor” şeklinde konuştu.