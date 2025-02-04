Kayseri'de Sarı Serum krizi: Genç kız canından oluyordu

Serum sonrası yoğun bakıma kaldırılan genç kızın dedesi Mehmet Kırtepe, kliniğin mühürlendiğini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirterek, “Hiçbir imza atılmadan herhangi bir şey sorulmadan torunumun boğazına bakarak soğuk algınlığı diyerek içerisinde 7-8 ilaç kattıkları serumu uyguladılar. Hilal 2 dakika sonra kendinden geçti ve sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hukuki yollara başvurduk, bu işin peşini bırakmayacağız. ” dedi.

Kayseri’de 17 yaşındaki Hilal Nur Kırtepe, özel bir klinikte uygulanan ‘sarı serum’dan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Genç kızın dedesi Mehmet Kırtepe, süreci anlatarak hukuki yollara başvurduklarını belirtti. Kırtepe, “Uyguladıkları serumu çıkararak farklı bir serum taktılar. Müdahale edilirken çocuğun fenalaştığını söyledim ve ben doktorum merak etme dedi. Ambulans çağırılmasını istedim ve hastaneye kaldırdık. Gözlemde tuttular ve doktorlar geldi durumu kritik dedi. Sarı serum uygulandığını söyledik ve yoğun bakıma kaldırıldı 4 gün orada kaldı. Bugün de okula gitti ve baygınlık geçirerek eve geldi. Şikayetçi olduk, yer Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendi. Hukuki yollara başvurduk, bu işin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.