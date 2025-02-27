Sarıoğlan'da KAYMEK'te Kurumlar Arası Turnuva Heyecanı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen turnuva, Kaymakam Tugay Kalkanlı'nın yaptığı açılış atışı ile başladı ve büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuvada 144 sporcu, 32 dart takımı ve 34 masa tenisi sporcusu yer aldı.

Turnuva, kurumlar arasında dostane bir rekabet ortamı oluşturarak sosyal bağları güçlendirmeyi ve sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladı. Çeyrek finale ulaşan sporcular ödüllerini aldı ve yarı final ile final karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı. Turnuva, oldukça renkli ve çekişmeli geçti, takım ruhu ve dostlukların pekişmesine vesile oldu. Bireysel ve kurumlar arası bağlar turnuvada daha da güçlendirildi.

Çeyrek finalde dereceye giren sporcular ödüllerini Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp'ün elinden aldı. Bu tür etkinliklerin, sosyal ve sportif bağları güçlendirerek bölgeye olumlu katkılar sağlaması hedefleniyor.