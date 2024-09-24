Sarıpolat 2024 yılı Yılın Ahisi seçildi

Argıncık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2024 Yılı Yılın Ahisi belli oldu. Argıncık semtinin sevilen esnaflarından Sarıpolat Mermercilik sahibi Ahmet Sarıpolat Yılın Ahisi seçildi.

Sarıpolat 2024 yılı Yılın Ahisi seçildi

Argıncık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2024 Yılı Yılın Ahisi belli oldu. Argıncık esnaflarından Sarıpolat Mermercilik sahibi Ahmet Sarıpolat Yılın Ahisi seçildi.

Ahilik Kaftanı giyen Ahmet Sarıpolat'a ödülünü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyho Odakır ve Argıncık Esnaf ve Sanatkoar Odası Başkanı Sait Akpınar takdim etti.

Haber Merkezi

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