Sarız'da 1 kişinin öldüğü kavganın duruşmasında karar çıktı: 3 sanığa müebbet artı 9 yıl hapis

Olay, 16 Kasım 2022 tarihinde saat 11.10'da Kayseri'nin Sarız İlçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö. ile K.E. oğlu H.E. belinden çıkardığı silahı ateşledi. Ayağından silahla yaralanan M.A. hayatını kaybederken, darp nedeniyle yaralanan A.Ö. ile M.B. olay yerindeki H.E. tarafından araçla hastaneye götürüldü.

Sarız Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan A.Ö. daha sonra gözaltına alındı. Olayın karar duruşması 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar K.E. oğlu H.E. ile A.Ö., tutuklusuz sanıklar maktul M.A.’nın oğlu O.A., A.E. oğlu H.E. ile M.B., maktül M.A.'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

TUTUKLU SANIK H.E.: ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞADIK

Mahkemede konuşan tutuklu sanık K.E. oğlu H.E., “Üzücü bir olay yaşadık. Bağırış sesleri gelince gittim. Ne A.Ö. ne de M.B. ile bir görüşmem olmadı. M.A. bana küfredince olan oldu. M.A tarafından bıçaklandım uzaklaştırmak için ateş ettim. Cinayeti ben işlemedim. Maktul M.A, soğukkanlı yaklaşsaydı bu olay yaşanmazdı. Diğer sanıklar doğruyu söylemiyor. Onlarla arkadaşlık ettiğim için de olay nedeniyle de pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Tutuklu sanık K.E. oğlu H.E. ise, “Ben çıkan kavgayı ayırmak için olay yerine gittim. M.A. sanık A.Ö'yü bıçakla yaraladı. Bana da bıçakla saldırdı. Ben de yere düştüm kendimi korumak için ateş ettim. Kimseye zarar verme, yaralama düşüncem yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” diye ifade etti. Tutuksuz sanık M.B. de, “Suçlamayı reddediyorum. Yaşanan bu olaydan dolayı üzgünüm” dedi.

Tutuksuz sanıklar A.E. oğlu H.E. ve sanık O.A. da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti sanıklardan A.Ö.’ye M.A.’u ‘Kasten öldürmeden’ müebbet, O.A.’ya yönelik ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıl, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıl 6 ay, hapis, ‘hakaret’ suçundan 4 bin 200 TL idari para cezası verildi. K.E. oğlu H.E.’ye M.A.’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, O.A.’ya yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan M.B. de M.A.’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, O.A.’ya yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. A.E. oğlu H.E. ise, “Suç delillerini karartmak’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maktul M.A.’nın oğlu katılan sanık O.A. beraat etti.