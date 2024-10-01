Sarız'da çalınan İngiliz atı bulundu

Jandarma ekipleri tarafından Sarız Ayranlık Mahallesi'nde İngiliz yarış atının çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapanın K.Ç. olduğu tespit edilerek yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Sarız'da çalınan İngiliz atı bulundu

Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pınarbaşı JASAT timi, Sarız Ayranlık Mahallesi’nde A.Ö.’ye ait İngiliz yarış atının çalınmasıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlığı yapanın K.Ç. olduğu tespit edilerek yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan bulunan hayvan canlı olarak sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi

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