Milletvekili Arıkan, 'İktidar samimi gelirse Anayasanın değiştirilmesi taraftarıyız'

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Yasama yılı açılışında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Birçok problemle yeni yasama dönemini açıyoruz. İnşallah iktidarın Milletvekili arkadaşlarımız daha şeffaf ve iletişime açık tekliflerimizi özenlerle incelerlerse ülkenin daha fazla kazanacağını ifade ediyorum. Kavgaların gürültülerin olmadığı bir meclisi temenni ediyorum. Biz darbe Anayasasının değişmesi taraftarıyız. İktidarın değiştirdiği yasaların ülkenin selameti için olmamasından dolayı bugün ki atmosferin bugün ki siyasi havanın yeni bir Anayasa yapmaya uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bu havayı da sağlayacak olan iktidar eğer iktidar bu noktada samimi gelir muhalefetin taleplerine duyarlı olursa yeni bir Anayasa için biz her zaman taraftarız” şeklinde konuştu.