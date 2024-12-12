Sarız'taki TOKİ Projesi Hızla Devam Ediyor

Kayseri'deki TOKİ projeleri arasında öne çıkan Sarız ilçesindeki 2. etap konutlarının inşası hızla devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan ihalenin ardından, Kızılpınar Mahallesi'nde 178 adet konut ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri sürdürüldü.

Sarız'taki TOKİ Projesi Hızla Devam Ediyor

Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, projenin hızla ilerlediğini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmek için umudu TOKİ'ye bağladığını belirtti. 

Vatandaşlar, mevcut durumda sadece TOKİ imkanlarıyla ev sahibi olabileceğini dile getirdi1. Ayrıca, bankalara ev kredisi konusunda yaklaşamadıklarını ve artan faizlere dikkat çektiler.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Suriyelilerin ülkelerine dönmesi halinde fabrikalarda herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacak'
'Suriyelilerin ülkelerine dönmesi halinde fabrikalarda herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacak'
Denizi olmayan şehirde, yüzme yarışmasına 305 sporcu katıldı
Denizi olmayan şehirde, yüzme yarışmasına 305 sporcu katıldı
Başkan Odakır: 'Yerli ve milli ürün bilinci artırılmalı'
Başkan Odakır: 'Yerli ve milli ürün bilinci artırılmalı'
FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı
FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı
İşyerinde çıkan yangın söndürüldü
İşyerinde çıkan yangın söndürüldü
150. kez her hafta vatandaşla başbaşa
150. kez her hafta vatandaşla başbaşa
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!