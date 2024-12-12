Sarız'taki TOKİ Projesi Hızla Devam Ediyor
Kayseri'deki TOKİ projeleri arasında öne çıkan Sarız ilçesindeki 2. etap konutlarının inşası hızla devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan ihalenin ardından, Kızılpınar Mahallesi'nde 178 adet konut ve 1 adet 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri sürdürüldü.
Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, projenin hızla ilerlediğini ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmek için umudu TOKİ'ye bağladığını belirtti.
Vatandaşlar, mevcut durumda sadece TOKİ imkanlarıyla ev sahibi olabileceğini dile getirdi1. Ayrıca, bankalara ev kredisi konusunda yaklaşamadıklarını ve artan faizlere dikkat çektiler.