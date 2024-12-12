Kayseri'de Nefes Kesen Operasyon: Araçtan cephanelik çıktı

Takip edilen araç durdurularak detaylı bir arama gerçekleştirildi. Aracın çeşitli yerlerine ustalıkla gizlenmiş 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü bulundu. Şüpheli A.T., "ruhsatsız silah ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu çarpıcı operasyon, kentte silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.