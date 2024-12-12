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Kayseri'de Nefes Kesen Operasyon: Araçtan cephanelik çıktı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği dikkat çekici operasyonda, silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda bir araçta 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 ekip, şüpheli A.T.'nin kullandığı aracı takibe alarak operasyonu başlattı.

Kayseri'de Nefes Kesen Operasyon: Araçtan cephanelik çıktı
Kayseri GündemEditör

Takip edilen araç durdurularak detaylı bir arama gerçekleştirildi. Aracın çeşitli yerlerine ustalıkla gizlenmiş 20 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet tabanca şarjörü bulundu. Şüpheli A.T., "ruhsatsız silah ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu çarpıcı operasyon, kentte silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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