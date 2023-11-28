Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altının en karlı yatırım aracı olduğunu görmüş olduk'

Altının en karlı yatırım aracı olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi 'Eğer yılbaşında bir yatırımcı 10 bin lira altın, dolar ve euro'ya yatırım yapsaydı ne kadar kar elde ederdi bunun bir araştırmasını yaptık.

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  • 28.11.2023 16:20
  • Güncelleme: 28.11.2023 16:20
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altının en karlı yatırım aracı olduğunu görmüş olduk'

10 bin liralık altın alan bir yatırımcının şu anki parası 18 bin 500 lira olacaktı, dolarda yatırım yapan yatırımcının parası 15 bin 500 lira olacaktı, euro’da yatırım yapan yatırımcının parası ise 15 bin 300 lira olacaktı yani diğer dövizlere baktığımız zaman altının en karlı yatırım aracı olduğunu görmüş olduk” dedi. 
Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki döviz ve altın fiyatları hakkında bilgiler paylaştı. ONS fiyatlarının yükselişinin devam eden İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden kaynaklı olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi; “Çeyrek altın 3 bin 150 liradan, 22 ayar altın bin 840 liradan, Has altın ise bin 910 liradan işlem görmekte. 31,70 seviyesinde Euro işlem görürken 29 seviyesinde de dolar işlem görmekte. Altının ONS fiyatı ise 2 bin 15’e kadar yükseldi. Hafta başlangıcı itibariyle hem dolar hem de ONS yükselişi altının yeni seviyelere çıkmasına neden oldu. Yıl sonu tahminlerinde 30 dolar 32 Euro olarak tahmin ediliyordu o fiyatlara şu anda yaklaşıldı. Çeyrek altına da 3 bin 500 lirayı görür demiştik yıl sonuna kadar bu fiyata kadar yükseleceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyoruz. Bununla birlikte ONS’ ta olan yükseliş bildiğiniz üzere İsrail ve Filistin arasındaki savaştan kaynaklı bu savaş diğer ülkelere sıçradığı taktirde ONS fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyoruz tabii ki gönlümüzden geçen bir an önce ateşkes olup uzun soluklu bir barışın sağlanması ama maalesef ilerleyen günlerde ne yaşanacağı belli olmuyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan Altının en karlı yatırım aracı olduğunu da belirten Sarraf İhsan Gülderdi; “Eğer yılbaşında bir yatırımcı 10 bin lira Altın, dolar ve Euro’ya yatırım yapsaydı ne kadar kar elde ederdi bunun bir araştırmasını yaptık. 10 bin liralık Altın alan bir yatırımcının şu anki parası 18 bin 500 lira olacaktı, dolarda yatırım yapan yatırımcının parası 15 bin 500 lira olacaktı, Euro’da yatırım yapan yatırımcının parası ise 15 bin 300 lirası olacaktı yani diğer dövizlere baktığımız zaman altının en karlı yatırım aracı olduğunu görmüş olduk” dedi. 
GÜNCEL ALTIN VE KUR FİYATLARI:
DOLAR: 29,00 TL
EURO: 31,70 TL
ÇEYREK ALTIN: 3150 TL
22 AYAR ALTIN: 1840 TL
HAS ALTIN: 1910 TL.

1ha

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