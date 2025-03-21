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Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ERÜ'de Konferans Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Space'S Kulübü tarafından Uzay ve savunma sanayiinin önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaştığı 'Hayal Mühendisleri: Sektörden Üniversiteye' etkinliği düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ERÜ'de Konferans Verdi

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Savunma Sanayii  Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, savunma sanayisinin önemine vurgu yaptı.

  
Prof. Dr. Karataş, " Savunma sanayi gerçekten teknolojiyi geliştiriyor ve aynı zamanda teknolojiyi geliştirirken insanı da doğru yetiştiren bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz ki son dönemde savunma sanayi gündüz kuşağı programına döndü. Herkes savunma sanayisini konuşuyor. Ama doğru kişiler tarafından, doğru platformlarda konuşulması gereken bir alandan bahsediyoruz" dedi. 

Space’S Kulübü Başkanı Muratcan Bolat da konuşmasında kulüp faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Uzay mühendisleri öğrencileri olarak ayağımız yere çok basmıyor o yüzden geleceği beraber şekillendirmek için etkinliklerimize başladık" diye konuştu.

  
Konuşmaların ardından etkinlik, GE AEROSPACE Yazılım Mühendisliği Direktörü Ozan Erciyas ve ROKETSAN Akademi Müdürü Selin Tamer'in sunumları ile devam etti.

Haber Merkezi

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