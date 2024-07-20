Sayın Bayar Özsoy: 'Vatandaşlarımızdan gelen 2500'e yakın taleple tek tek ilgilendik''

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nöbetçi Vekil uygulamasında basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Kayseri’deki kooperatif mağdurlarının en son laf söyleyecekleri insan Elitaş Bakanımız” dedi.

Son günlerde Doğu Akdeniz’de bilindik oyunların oynanmaya başladığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Bugün 20 Temmuz ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü. Tüm Kıbrıs Türk Halkı’nın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Son günlerde, Doğu Akdeniz’de bilindik bir oyun daha hayata geçirilmeye çalışılıyor. Kendi silahlarını, gemilerini, denizaltı ve helikopterlerini üreten Türkiye’ye gözdağı vermek ve önünü kesmek istiyorlar. Ancak dün olduğu gibi bugün de bu kirli oyunlara karşı dimdik ayaktayız ve dur diyoruz. Ülkemiz gerek sondaj gemileriyle birlikte gerek diğer tüm unsurlarıyla Doğu Akdeniz’de bulunarak, mesajını net bir şekilde dünyaya iletiyor. Kıbrıs ve Akdeniz kesinlikle emperyalistlerin sömürü alanı haline gelmedi gelmeyecektir de. Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına da değinmek istiyorum. Masum insanların yaşlı genç kadın erkek demeden hayatlarını kaybettiği, binlerce kişinin evsiz kaldığı bu trajik olaylar hepimizi derinden üzmektedir. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olduğumuzu ve uluslararası toplumun adil ve kalıcı bir barış için daha aktif bir rol oynaması için gerek hükümetimiz ve gerekse dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı dramların gündemden düşürülmemesi için çaba harcıyor ve Türkiye olarak elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin ve Filistin’in yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Özsoy, Kayseri’de meydana gelen olaylarda sağduyulu davranan herkese teşekkür ederek, “Geçtiğimiz haftalarda şehrimizde yaşayan Suriyelilere yönelik bazı saldırılar ve bu saldırıların büyümesi için de çok sayıda provokasyon ve eylem gerçekleşti. Bu tür saldırılar ve kışkırtıcı davranışlar huzur şehri Kayseri’mizde barış ve huzurumuzu zedelemekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. Unutmamalıyız ki, Suriyelilerin hepsi tek tek göç idaremizce kayıt altında tutulmaktadırlar. Bu yaşanan üzücü olaylar karşısında Başta Kayseri Valimiz Gökmen Çiçeğe, Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın’a ve sağduyulu davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yürüttüğümüz çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Malumunuz ülke gündemini çokça meşgul eden kanun teklifleri komisyonlarımızda değerlendirilmekte bunlardan birkaçı; Vergi adaletinin güçlendirilmesi doğrudan vergi payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması, eşit ve adil bir vergilendirme usulünün ortaya konması için vergi kanunları ve bazı kanunlardaki değişiklik. İnsan, hayvan ve çevre sağlığının gözetilmesi kaydıyla Hayvanları Koruma Kanunda değişiklik ve 9. Yargı Paketi. Komisyonlarımızca değerlendirilen bu kanun tasarıları TBMM ne geldiğinde ülke ve vatandaşlarımızın lehine ne gerekiyorsa yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin kalkınması için birçok önemli projeye imza attıklarını söyleyen Özsoy, “Kayseri’nin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için birçok önemli projeye imza atıyoruz. Eğitim, sağlık, ulaşım ve tarım alanlarında yaptığımız yatırımlar ve yasalarla, Kayseri’nin geleceğini daha parlak kılmak için çalışıyoruz. Özellikle, gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi için birçok yeni düzenleme üzerinde çalışmaktayız. Milletvekili olarak 14 aylık süreç içerisinde 17 adet kanun teklifinin yanı sıra, şehrimizde vuku bulan sorunları ve talepleri, gerek Gazi Meclisimizde dile getirerek, gerekse de bakan, bakan yardımcısı ve genel müdürlük düzeyinde bire bir görüşmelerimiz neticesinde ivedilikle çözüme kavuşturmanın sevincini yaşıyorum. Bugüne kadar hemşehrilerimizden 2 bin 500’den fazla talep tarafımıza ulaşmış olup bu talepler ile tek tek ilgilendik. Vatandaşlarımız ile görüşmelerimizi Kayseri’de olduğumuz süreç içerisinde AK Parti İl binamızda ve Ankara’da olduğumuz zamanlarda TBMM çalışma ofisimizde gerçekleştiriyoruz ve her zaman olduğu gibi iç içe samimice bu görüşmelerimizi devam ettireceğiz” dedi.

“Kooperatif mağdurlarının en son laf söyleyecekleri insan Elitaş Bakanımız”

Son zamanlarda gündemde olan kooperatif mağdurları ile ilgili de açıklama yapan Özsoy, “Zaten geçmiş dönemde Mustafa Elitaş Bakanımız AK Parti Grup Başkanvekili iken Kayseri’deki kooperatif mağdurlarıyla ilgili bir kanun meclisten geçilmiş. O da tamamen Mustafa Elitaş vekilimizin desteği ile onun insiyatifi ile çıkmış bir kanun. Fakat Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş ve orada Kayseri’ye özel bir şey olduğu varsayımı ile Kayseri yazılmasa da oradaki bazı zikredilen şeylerden kaynaklı iptal söz konusudur diyor. Burada da meclisten çıkıp iptal edildiği süre içerisinde hızlı hareket eden kooperatif mağdurları aslında mağduriyetlerini gidermişler o konudan dolayı. Fakat hızlı hareket edemeyenler Anayasa Mahkemesi iptal edince mecburen eskiye döndü. Bu sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve Ticaret Bakanlığı’nın işi değil. Bir de Maliye Bakanlığı var işin içinde. Üç bakanlığın bu işi beraber çözmeleri gerekiyor. Ben şunu biliyorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’ndaki yetkililerin görüşmeleri devam ediyordu. Bunu Özhaseki Bakanımız başlatmıştı ama geçenlerde burada olan konuşmada herhalde bir yanlış anlaşılma var. Çünkü Kayseri’deki kooperatif mağdurlarının en son laf söyleyecekleri insan Elitaş Bakanımız. Çünkü gerçekten çok büyük çabalarla bir kanun çıkarmış fakat Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte biz onların mağduriyetinin giderilmesi için takipçi olacağız ve elimizden geleni yapacağız”