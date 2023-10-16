SCÜ'de 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi Başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, paydaş kurumlarla birlikte Uluslararası Gıda Kongresi düzenledi.

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  • 16.10.2023 16:57
  • Güncelleme: 16.10.2023 16:57
SCÜ'de 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, paydaş kurumlarla birlikte Uluslararası Gıda Kongresi düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ile Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi düzenlendi.

SCÜ ev sahipliğinde 4 Eylül Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye; SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Kongre Başkanı Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “16 Ekim Dünya Gıda Günü olup, kongremiz bu güne denk gelmiştir ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iş birliği ile hazırlanan ilk gıda kongresi niteliğindedir. Gıda; ulaşılabilmesi, güvenliği, güvencesi ve sürdürülebilirliği gibi çok farklı alanları içine alan bir kavramdır. Her insanın her istediği zamanda ve istediği miktarda güvenli gıdaya ulaşabilmesi gerekmektedir. Gıda çalışmaları bu kavramın hepsinin yerine getirilmesi için yapılmalıdır. Bu kongrenin bu amaçlara hizmet edeceğine gönülden inanıyorum. Kongrede emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kongre, 18 Ekim tarihine kadar sürecek.

İHA

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