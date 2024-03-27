Sedat Kılınç: '3 ayda 100 bin vatandaşımızla temas ettik'

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, 3 aydır sahada oldukları süreçte Melikgazi bölgesinde 100 bin vatandaşla temas ettiklerini ve 7 bin iş yerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Daha öncesinde de yaptığı çalışmalarla belediyecilik noktasında az da olsa tecrübesi olduğunu söyleyen İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, “Biz neredeyse 3 aydır sahadayız. İlk açıklanan belediye başkan adaylarından biriyiz ve açıklanır açıklanmaz da biz sahaya çıktık. Bugüne kadar çok ciddi anlamda vatandaşlarımızın önce sorunlarını dinlemek için sahada dolaştık. Vatandaşlarımızın problemlerini, sorunlarını dinledik. Zaten birçok mahalleye hakimiz. Yaptığımız iş icabı birçok mahallede geçmişte yaptığımız işler var ve belediyecilik noktasında da biraz tecrübemiz var. Çünkü biz yıllardır altyapı, park, yeşil alan ve üstyapı gibi çalışmaların hepsini yıllardır yapıyoruz. Belediyeler daha kentsel dönüşüme başlamadan biz kentsel dönüşüm projeleri hayata kazandırdık Kayserimizin birçok mahallesinde. Konuya vakıfız ama vatandaşlarımızın farklı problemleri de var bu noktada da dinledik. Bugüne kadar Melikgazi bölgesinde 100 bin vatandaşımızla temas ettik. 7 bine yakın iş yeri ziyaretimiz oldu. Çok ciddi bir performans ile çalıştık. Gece demedik gündüz demedik” dedi.

“Yıllık 6 milyar dolar gideri engelleyeceğiz”

Kılınç, yıllık yurtdışından 6 milyar dolarlık kağıt ithalat yapıldığını ve tarıma dayalı endüstri projeleri ile bu giderin önüne geçilebileceğini söyleyerek, “Belediyenin görevleri, görev tanımları arasında bulunduğu, ilçe, belde, şehir her nere ise oranın refah seviyesini arttırmak da var. O yüzden biz endüstriyel projelere önem verdik. Hatta endüstriyel projelerden de ülkemizde en hızlı büyüyebileceğimiz, en hızlı dünya ile rekabet edebileceğimiz bir alan var. Bunun da altını çizmek istiyorum; tarıma dayalı endüstri. Biz zaten tarım ülkesiyiz. Yani tarıma dayalı endüstriyi yapıp eğer buradan hem çiftçi sayımızı arttırır, gelirini arttırır, oradaki ürettiği ürünü de endüstriyel anlamda sanayi kısmını da biz belediye olarak çözersek şehrin refahı artıyor. Nasıl artıyor dersek; endüstriyel kenevirden kağıt fabrikası projemiz var. Bu proje o kadar önemli ki çünkü bizim yıllık 3 milyon ton kağıt ithalatımız var. Yurtdışından 3 milyon ton kağıt alıyoruz. 1 buçuk milyon ton da selüloz alıyoruz. İkisinin toplam maddi değeri 6 milyar dolar. Kayser’inin ihracatı 3 milyar dolar. Kayseri’nin bütün sanayisini topladığınızda ihracat 3 milyar dolar fakat şu anda 6 milyar dolar kağıt ithal ediyoruz. Biz endüstriyel kenevirden önce selüloz daha sonra da kağıt üreteceğiz. 6 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 120 bin dekar alanı tarıma kazandıracağız ve biz Melikgazi Belediyesi olarak iştirak halinde yapacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde hem çalışanlara 52 bin TL maaş vereceğiz hem de Melikgazi Belediyesi’nin gelirini neredeyse 5 katına çıkaracağız sadece bu projeyle” ifadelerini kullandı.

“Yardıma muhtaç sayısını düşüreceğiz”

Sedat Kılınç, belediye başkanlığı sürecinde sosyal destek verilen sayısını düşürürlerse başarılı olduklarını ispatlayacaklarını söyleyerek, “Üreten belediyecilik sloganıyla üreteceğiz biz ve mevcutta dar gelirli olanlar ki; asgari ücretli olup da 1-2 çocuğu olan hele bu çocukların eğitim süreci de devam ediyorsa yaşam hakkı yok kirada oturuyorsa. Emekli olup kirada oturuyorsa karnını doyurma şansı yok. Biz o vatandaşları düşünmek zorundayız. Bugün baktığımızda ülkemizde mültecilere Suriye’de 1 milyon konuttan bahsediliyor. Yine bu sığınmacılara sosyal yardımlar hala akıyor ve hala çok ciddi manada ülkemize bir külfeti var. Biz ne yapacağız? Biz bütün desteğimizi önce kendi milletimize, önce öz milletimize, önce bizim asgari ücretlimize, bizim emeklimize yapacağız. Onları kiradan kurtarmazsak yaşama şansları yok. O yüzden tek katlı, müstakil, 95 metrekare kapalı alanlı 2+1 100 metrekare de bahçeli, hafif çelikte maliyeti uygun aylık 4 bin TL taksitlerle dedik. Teslimata kadar da 3 bin TL’den fazla ödeyemezler. Burada ödeme yapamayacak olan vatandaşlarımıza da destek sağlayacağız. Belki de hiç para almadan projelerden aktaracağımız para ile bunu yapabileceğiz. Önce kendi vatandaşlarımıza yardım edip daha sonra diğerlerine yardım edeceğiz. O yüzden biz o 5 bin evi ilk etapta yapacağız. Şu anda maalesef ülkemizde açlıkla imtihan edilen bir nüfus var ve biz onlar için bu projeleri gerçekleştireceğiz. 5 yılın sonunda başarılı bir belediye başkanı ya da ülke yönetimi şöyle bir şey söylerse hüsrana uğramış olurlar; “Biz göreve geldiğimizde şu kadar kişiye sosyal yardım veriyorduk, şu kadar arttırdık” diyorsak başarısızlığımızı kendi ağzımızla itiraf etmiş oluruz. Biz bu sosyal projeleri yapacağız ama ben 5 yıl sonunda şununla övüneceğim; sosyal yardıma ihtiyaç duyan sayısını yüzde 90 oranında düşürdük. 100 kişiye veriyorsak artık 10 kişiye veriyoruz. Bunu başarabilirsek, o zaman fakirliği önlemiş oluruz ve başarılı bir belediye başkanı oluruz” dedi.